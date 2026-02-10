Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli’nde bir ayda suça karıştığı tespit edilen 71 şüpheli tutuklandı.



Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ocak ayında gerçekleştirilen denetimler ve meydana gelen olaylar kapsamında 590 şüpheli hakkında işlem yapıldı.



Çalışmalarda, haklarında aranma kaydı bulunan 93 şüpheli yakalanırken, 18 tüfek, 24 tabanca ve 4 kesici alet ele geçirildi.



Suça karıştığı belirlenen 71 şüpheli ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.



- Okul servisleri denetlendi



Lüleburgaz ilçesinde okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.



Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince yapılan denetimlerde, servis sürücüleri ile personel ve öğrencilerin emniyet kemerleri kontrol edildi.



Ekipler, servis araçlarının evraklarını inceleyerek, kış lastikleri ile araçların genel durumunu denetledi.



Denetimlerde ayrıca sürücüler, öğrencilerin araca biniş ve inişleri sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgilendirildi.

