        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli'nde asayiş

        Kırklareli'nde bir ayda suça karıştığı tespit edilen 71 şüpheli tutuklandı.

        Giriş: 10.02.2026 - 11:05 Güncelleme: 10.02.2026 - 11:05
        Kırklareli'nde asayiş
        Kırklareli’nde bir ayda suça karıştığı tespit edilen 71 şüpheli tutuklandı.

        Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ocak ayında gerçekleştirilen denetimler ve meydana gelen olaylar kapsamında 590 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Çalışmalarda, haklarında aranma kaydı bulunan 93 şüpheli yakalanırken, 18 tüfek, 24 tabanca ve 4 kesici alet ele geçirildi.

        Suça karıştığı belirlenen 71 şüpheli ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

        - Okul servisleri denetlendi

        Lüleburgaz ilçesinde okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince yapılan denetimlerde, servis sürücüleri ile personel ve öğrencilerin emniyet kemerleri kontrol edildi.

        Ekipler, servis araçlarının evraklarını inceleyerek, kış lastikleri ile araçların genel durumunu denetledi.

        Denetimlerde ayrıca sürücüler, öğrencilerin araca biniş ve inişleri sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgilendirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

