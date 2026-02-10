Kırklareli'nde "Her Damla Bir Fark Yaratır Akıllı Sulama, Sağlıklı Mera" Projesi tanıtıldı

Kırklareli'nde tarımsal üretimde suyun etkin ve verimli kullanımını amaçlayan “Her Damla Bir Fark Yaratır Akıllı Sulama, Sağlıklı Mera” Projesi'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.



Atatürk Toprak, Su, Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Konferans Salonu'ndaki toplantıda konuşan Enstitü Müdürü Doç. Dr. Ülviye Çebi, su kaynaklarının her geçen gün azaldığını belirterek, iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.



Çebi, tarımsal üretimde suyun daha etkin ve verimli kullanılmasının zorunlu hale geldiğini vurgulayarak, "Hayvancılığın temel unsurlarından biri olan meralarımızın sürdürülebilir yönetimi için üretim kapasitesini geliştirirken doğal kaynakları da korumak zorundayız. Yapay meralar ve bu alanlarda akıllı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması amacıyla bu projeyi hazırladık." dedi.



Proje kapsamında deneme alanlarında ekimler yapılacağını ifade eden Çebi, toprak altı sulama sistemlerinin ürünler üzerindeki etkilerinin araştırılacağını ve elde edilecek verilerin üreticilerle paylaşılacağını kaydetti.



Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Müdürü Gökhan Karaca da tarımsal üretimin artan nüfusla birlikte stratejik bir alan haline geldiğini söyledi.



Son 150 yılda tarımdaki gelişmelerle üretimin hızlandığını belirten Karaca, su kaynaklarının azalmasının tarımsal üretimde riskleri artırdığını ifade etti.



Bugün gelinen noktada su kaynaklarını artıracak bir imkan olmadığına dikkati çeken Karaca, "Dünyanın en büyük sorunlarından biri suyun azalması ve kirlenmesi. Gıda ve su her zamankinden daha önemli. Üretimi artırırken su kaynaklarını korumak zorundayız. Bu noktada toprak altı sulama sistemleri öne çıkıyor." diye konuştu.



Programda, Yenilik Yayım Projesi Koordinatörü Gülşan Danışman Çiftçi de proje hakkında katılımcılara bilgi verdi.

