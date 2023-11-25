Kırklareli'nde oğlunu silahla yaralayan kişi gözaltına alındı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan kavgada oğlunu silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan kavgada oğlunu silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, 8 Kasım Mahallesi Tekcan Caddesi'nde Süleyman G. ile iş yerine gelen oğlu Serkan G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman G, belinden çıkardığı silahla oğlu Serkan G'yi yaraladı. İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Serkan G. özel bir hastaneye kaldırıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Süleyman G'yi gözaltına aldı. Olayda kullanılan silaha da el konuldu.
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