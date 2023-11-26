Babaeski'de odun yüklü römorkta çıkan yangın söndürüldü

Babaeski ilçesinde odun yüklü römorkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Taşağıl köyünde park halindeki odun yüklü traktör römorkunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Babaeski İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında römork kullanılamaz hale geldi.

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