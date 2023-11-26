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        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor

        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 18:12 Güncelleme: 26.11.2023 - 18:31
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        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor
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        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla sürüyor.

        Kar yağışı özellikle Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda etkili oluyor.

        Sınır kapısına yakın bölgeye gelen vatandaşlar, kar topu oynayıp karın keyfini çıkardı.

        Vatandaşlardan Erdal Dönmez, AA muhabirine, uzun zamandır kar yağışına hasret kaldıklarını söyledi.

        Karın tadını çıkarmak için Dereköy Sınır Kapısı bölgesinde piknik yaptıklarını ifade eden Dönmez, "Karı çok seviyoruz, gelip ailece fotoğraf çekiliyoruz. Uzun zamandır böyle kar yağmıyordu. Hasret kalmıştık, çok sevindik." diye konuştu.

        Öte yandan Lüleburgaz ilçesinde de zaman zaman kuvvetli rüzgar etkili oluyor.

        Kuvvetli rüzgar nedeniyle Siteler Mahallesi Arka Sokak'ta metruk bir binanın dış kaplamaları koptu.

        Kopan parçalar nedeniyle park halindeki bir otomobilde hasar oluştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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