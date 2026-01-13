Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde yurt dışına kaçmaya çalışan 5 zanlı tutuklandı

        Kırklareli'nde yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelilerinin da aralarında bulunduğu 5 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 11:55 Güncelleme: 13.01.2026 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde yurt dışına kaçmaya çalışan 5 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli'nde yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelilerinin da aralarında bulunduğu 5 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, düzensiz göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaştı.

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, jandarma ekipleri İstanbul'dan Kırklareli'ne gelen bir otomobili takibe aldı.

        Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kent merkezinde ormanlık alanda şüphelileri indirip kaçtı.

        Ormanlık alanda saklanan şüpheliler termal kameralı dron ile tespit edilip yakalanırken, Ş.K. yönetimindeki otomobil ise Babaeski ilçesinde durduruldu.

        Gözaltına alınan şüphelilerden bazıları hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma ve çeşitli suçlardan yurt dışı çıkış yasağı ve çok sayıda adli kayıt bulunduğu, 2 şüphelinin de Eritre uyruklu düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.K, H.G, D.D, S.Ö. ve K.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Uyuşturucu ticaretinden eski savcıya 6 yıl 8 ay polise 26 yıl hapis!
        Uyuşturucu ticaretinden eski savcıya 6 yıl 8 ay polise 26 yıl hapis!
        Trump yönetiminde rekor vize iptali
        Trump yönetiminde rekor vize iptali
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Yeni mobil uygulama: "Öldün mü?"
        Yeni mobil uygulama: "Öldün mü?"
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        "Korkmuyoruz"
        "Korkmuyoruz"
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        17 yaşındaki Eylül'den acı haber! Ablası öldürdü!
        17 yaşındaki Eylül'den acı haber! Ablası öldürdü!
        Fed'in eski başkanlarından Powell'a destek
        Fed'in eski başkanlarından Powell'a destek
        Eskort siteleri üzerinden lüks otellere servis! İstanbul’da fuhuş operasyonu!
        Eskort siteleri üzerinden lüks otellere servis! İstanbul’da fuhuş operasyonu!
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Baba ile oğlunu böyle vurdular! Birisi kurtarılamadı!
        Baba ile oğlunu böyle vurdular! Birisi kurtarılamadı!
        Turist olarak geldi 3 günde 3 kişiyi soydu!
        Turist olarak geldi 3 günde 3 kişiyi soydu!
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        "Işık hızıyla kabul ettim"
        "Işık hızıyla kabul ettim"

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'de yasa dışı karaca avına ağır ceza
        Kırklareli'de yasa dışı karaca avına ağır ceza
        Kırklareli'nin Vize ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi
        Kırklareli'nin Vize ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi
        Kırklareli'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
        Kırklareli'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Kırklareli'de karaca avlayan kişiye 50 bin lira ceza
        Kırklareli'de karaca avlayan kişiye 50 bin lira ceza