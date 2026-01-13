Kırklareli'nde yurt dışına kaçmaya çalışan 5 zanlı tutuklandı

Gözaltına alınan şüphelilerden bazıları hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma ve çeşitli suçlardan yurt dışı çıkış yasağı ve çok sayıda adli kayıt bulunduğu, 2 şüphelinin de Eritre uyruklu düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

Ormanlık alanda saklanan şüpheliler termal kameralı dron ile tespit edilip yakalanırken, Ş.K. yönetimindeki otomobil ise Babaeski ilçesinde durduruldu.

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, düzensiz göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaştı.

