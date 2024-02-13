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        Kırklarelispor'da transfer çalışmaları devam ediyor

        TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip, Ergene Velimeşespor'dan Ömer Yıldız ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 10:12 Güncelleme: 13.02.2024 - 10:12
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        Kırklarelispor'da transfer çalışmaları devam ediyor
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        TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip, Ergene Velimeşespor'dan Ömer Yıldız ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kırklarelispor Kulübünden yapılan açıklamada, yeni transferlerle takımın güçlendirildiği belirtildi.

        Açıklamada, takımın ligi en iyi yerde bitirmesinin hedeflendiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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