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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan adayı Derya Bulut, müteahhitler ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 10:47 Güncelleme: 12.02.2024 - 10:56
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan adayı Derya Bulut, müteahhitler ile bir araya geldi.

        Bulut, bir kafede gerçekleştirilen toplantıda müteahhitlerin isteklerini dinledi.

        Toplantıda projelerini anlatan Bulut, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek seçimlerin Kırklareli için önemli olduğunu belirtti.

        1 Nisan'da kentin yeni umutlarla dolu bir sabaha uyanacağını ifade eden Bulut, bahane üretmeden çok çalışacaklarını kaydetti.

        Programa AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Daştaş, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Ercan Andaç katıldı.

        - Kaymakam Özdemir, sporcularla bir araya geldi

        Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, futbol turnuvasında il şampiyonu Vize Anadolu Lisesi kız futbol takımını makamında kabul etti.

        Takım çalışmaları hakkında Okul Müdürü Aydın Kocaman ve beden eğitimi öğretmeni İsmail Gümüş'ten bilgi alan Özdemir, sporcuları tebrik etti.

        Sporu ve sporcuları her zaman desteklediklerini ifade eden Özdemir, takıma başarılar diledi.

        - 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla Kırklareli'nde anma programı düzenlendi.

        Kırklareli Kahramanmaraşlılar Derneği Başkanı Mustafa Güçlü, Boru Hatları ile Petrol Taşıma (BOTAŞ) tesislerinde düzenlenen programda, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde binlerce vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsattı.

        Devletin depremlerin ardından tüm imkanlarını seferber ettiğini ifade eden Güçlü, Kırklareli halkının deprem bölgesine tırlarla yardım gönderdiğini kaydetti.

        Konuşmanın ardından İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

        Programa, Kırklareli Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan adayı Derya Bulut ile dernek üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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