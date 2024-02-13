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        Kırklareli Valisi Ekici, şehit ailesini ziyaret etti

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehit ailesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 10:07 Güncelleme: 13.02.2024 - 10:24
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        Kırklareli Valisi Ekici, şehit ailesini ziyaret etti
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehit ailesini ziyaret etti.

        Vali Ekici, 1981 yılında İstanbul'da teröristlerle girdiği silahlı çatışmada şehit olan şehit polis memuru Hasan İbrik'in ailesine ziyaret gerçekleştirdi.

        Ailenin isteklerini dinleyen Ekici, şehit ailelerinin Türk milletine emanet olduğunu belirtti.

        Her fırsatta ziyaretlerde bulunduğunu bildiren Ekici, devletin her zaman şehit ailesi ve gazilerin yanında olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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