Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine yeni çocuk sağlığı ve hastalıkları doktoru atandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şeyda Gürsu, Kırklareli'nin hastalıklardan ari olması nedeniyle aşılama çalışmalarına önem verdiklerini söyledi.

Veteriner hekimler tarafından koyun ve keçilere aşı uygulandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri brusella hastalığı ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

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