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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize ilçesinde küçükbaş hayvanlar brusella hastalığına karşı aşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 09:16 Güncelleme: 13.02.2024 - 09:16
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Vize ilçesinde küçükbaş hayvanlar brusella hastalığına karşı aşılandı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri brusella hastalığı ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Veteriner hekimler tarafından koyun ve keçilere aşı uygulandı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şeyda Gürsu, Kırklareli'nin hastalıklardan ari olması nedeniyle aşılama çalışmalarına önem verdiklerini söyledi.

        Gürsu, aşılamanın yanı sıra üreticileri hastalıkla mücadele kapsamında bilgilendirdiklerini kaydetti.

        - Yeni çocuk doktoru hasta kabulüne başladı

        Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine yeni çocuk sağlığı ve hastalıkları doktoru atandı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, doktor Sümeyra İrem Duran'ın hasta kabulüne başladığı belirtildi.

        Açıklamada Duran'ın Bursa İznik Devlet Hastanesinden Kırklareli'ne atandığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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