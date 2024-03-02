Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli Valisi Birol Ekici, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Burhan Üstünkol'u makamında kabul etti.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Burhan Üstünkol'u makamında kabul etti.
Vali Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Muhasebeciler Günü'nü kutladı.
Üstünkol da çalışmaları hakkında Vali Ekici'ye bilgi verdi.
- Vali Ekici'den ziyaret
Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türkiye Su Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Lütfi Akca'yı ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamada, ziyarette Vali Ekici'nin Akca ile kentte sürdürülen projeler hakkında görüştüğü belirtildi.
Açıklama Ekici'nin, Akca'yı kente davet ettiği bildirildi.
- Yaya geçitlerinde denetim yapıldı
Kırklareli'nde yaya geçitlerinde denetim gerçekleştirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri okul çevrelerinde "yaya önceliği" denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler denetimlerin ardından okullarda öğrencilere eğitim verdi.
Eğitimde yaya geçitlerinin kullanımı ve yaya önceliği konularında bilgi verildi.
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