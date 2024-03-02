Valilikten yapılan açıklamada, ziyarette Vali Ekici'nin Akca ile kentte sürdürülen projeler hakkında görüştüğü belirtildi.

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