Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, başarılı sporcuları makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 11:39 Güncelleme: 01.03.2024 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, başarılı sporcuları makamında kabul etti.

        Çanakcıoğlu, ziyarette, Çanakkale'de gerçekleştirilen floor curling grup yarışmalarında dereceye sporcuları tebrik etti.

        Sporcuların başarılarıyla gururlandıklarını ifade eden Çanakcıoğlu, 22 Mart'ta yapılacak Türkiye finalleri müsabakalarına katılmaya hak kazanan sporculara başarılar diledi.

        - Sanayi sitesi yapılacak

        Demirköy ilçesinde yeni sanayi sitesi yapılacak.

        Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede yeni küçük sanayi sitesi yapacaklarını bildirdi.

        İlçedeki mevcut sanayinin eski ve elverişsiz olduğunu ifade eden Gün, ilçeye yakışır modern bir sanayi inşa edeceklerini kaydetti.

        Hem sanayi esnafının hem de sanayide tamir yaptıran vatandaşların konforlu bir alana kavuşacağını aktaran Gün, en kısa sürede yeni sanayi için işlemlere başlayacaklarını belirtti.

        - "Hoş Geldin Bebek Projesi"

        Pınarhisar Belediyesince "Hoşgeldin Bebek Projesi" çalışmaları sürüyor.

        Belediye Başkanı İhsan Talay, proje kapsamında, yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret ederek, hediye takdim ediyor.

        Ziyaretlerde yeni doğan bebeklerin ailelerine hediye verildiğini ifade eden Talay, "İlçemizde yeni doğan bebeklerimize hediyelerini gönderdik. Mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir gelecek onların olsun. Ailesine, milletine, insanlığa hayırlı birer evlat olmaları temennisiyle anne ve babaları tebrik ediyorum." diye konuştu.

        - Çocuk parkı yapılıyor

        Vize Belediyesince çocuk parkı yapılıyor.

        Belediye Başkanı Ercan Özalp, Devlet Mahallesi Menekşe sokakta yapılan çocuk parkındaki çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

        Çocukların özgürce oynayıp eğlenecekleri yeni alanlar oluşturduklarını ifade eden Özalp, parkta çocuklar için oyun aletleri ve spor aletlerinin yer alacağını belirtti.

        Özalp, parkın en kısa sürede hizmete açılacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Silahla alıkoydular! Paralarını aldılar! Umut tacirlerine rekor ceza!
        Silahla alıkoydular! Paralarını aldılar! Umut tacirlerine rekor ceza!
        Emekliye milli gelir zammı
        Emekliye milli gelir zammı
        Prof. Dr. Görür'den, 1 hat ve 5 kente deprem uyarısı!
        Prof. Dr. Görür'den, 1 hat ve 5 kente deprem uyarısı!
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        Kerem Aktürkoğlu, trafikte tartışma yaşadı
        Kerem Aktürkoğlu, trafikte tartışma yaşadı
        Şakaya ölüm tehdidi
        Şakaya ölüm tehdidi
        Bisikletin trafikteki yeri artık müfredatta
        Bisikletin trafikteki yeri artık müfredatta
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Şampiyon, 20 yaşındaydı... Milli karateciyi kaybettik!
        Şampiyon, 20 yaşındaydı... Milli karateciyi kaybettik!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Eski ABD'li diplomat casus çıktı
        Eski ABD'li diplomat casus çıktı
        Yaren Leylek 13. yılda da Adem Amca'nın kayığına kondu
        Yaren Leylek 13. yılda da Adem Amca'nın kayığına kondu
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Polis merkezine pompalı tüfekle ateş açıldı!
        Polis merkezine pompalı tüfekle ateş açıldı!
        Dolandırıcılık şüphelisi, kardeşine benzemek için estetik yaptırmış!
        Dolandırıcılık şüphelisi, kardeşine benzemek için estetik yaptırmış!
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması
        Girişim yatırımlarında 'tohum' dönemi
        Girişim yatırımlarında 'tohum' dönemi
        Galler Prensesi Kate'in sağlık durumu nasıl?
        Galler Prensesi Kate'in sağlık durumu nasıl?
        Biden ve Trump aynı gün sınırda
        Biden ve Trump aynı gün sınırda
        Seçim sonrası borsa düşecek mi?
        Seçim sonrası borsa düşecek mi?

        Benzer Haberler

        Yıldız Dağları'nın eteklerinde oğlak ve kuzu sesleri yankılanıyor
        Yıldız Dağları'nın eteklerinde oğlak ve kuzu sesleri yankılanıyor
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kan vermek için gittiği hastanede mesai arkadaşına karaciğerini bağışladı
        Kan vermek için gittiği hastanede mesai arkadaşına karaciğerini bağışladı
        Kırklareli'nde jandarma vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgil...
        Kırklareli'nde jandarma vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgil...
        Trakya'da zincir marketlerde ramazan öncesi "fiyat" ve "etiket" denetimi ya...
        Trakya'da zincir marketlerde ramazan öncesi "fiyat" ve "etiket" denetimi ya...
        Kırklareli'nde İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nde İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı