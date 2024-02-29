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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Türkiye Masterler Salon Atletizm Şampiyonası'nda gülle atmada birinci olan Bülent Döçler'i makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 14:11 Güncelleme: 29.02.2024 - 14:11
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Türkiye Masterler Salon Atletizm Şampiyonası'nda gülle atmada birinci olan Bülent Döçler'i makamında kabul etti.

        Yüce, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip sporcuyu tebrik etti.

        ​​​​​​​Döçler'de çalışmaları hakkında Yüce'ye bilgi verdi.

        Ziyarette Gençlik ve Spor Müdürü Tayfun Ercan'da bulundu.

        - Emniyet kemerinin önemi anlatıldı

        Kırklareli'nde sürücülere emniyet kemerinin önemi hakkında bilgi verildi.

        Jandarma Komutanlığı ekipleri Demirköy, Vize ve Babaeski ilçelerinde gerçekleştirdiği denetimde sürücülerin evlalarını kontrol etti.

        Ardından sürücülere emniyet kemeri hakkında bilgi verilip broşür dağıtıldı.

        - Traktör sürücüleri bilgilendirildi

        Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri traktör sürücülerini bilgilendirdi.

        Ekipler, merkeze bağlı köylerde traktör sürücülerine uyarı lambası ve reflektör bulundurmaları, traktöre en fazla bir römork takmaları ve yük üzerinde yolcu taşımamaları ile kavşaklarda geçiş üstünlüğü gibi konularda bilgi verdi.

        Eğitimlerin devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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