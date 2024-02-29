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        Kan vermek için gittiği hastanede mesai arkadaşına karaciğerini bağışladı

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklarelili Samet Topuz, kan vermek için gittiği hastanede donör olup mesai arkadaşı Sevgi Demirtaş'a karaciğer bağışında bulunarak sağlığına kavuşmasını sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 12:53 Güncelleme: 29.02.2024 - 13:03
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        Kan vermek için gittiği hastanede mesai arkadaşına karaciğerini bağışladı
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        ÖZGÜN TİRAN - Kırklarelili Samet Topuz, kan vermek için gittiği hastanede donör olup mesai arkadaşı Sevgi Demirtaş'a karaciğer bağışında bulunarak sağlığına kavuşmasını sağladı.

        Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğünde hizmetli olarak çalışan 31 yaşındaki Demirtaş, geçen yıl karaciğer yetmezliğine bağlı rahatsızlanarak önce Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Demirtaş, durumunun aciliyeti dolayısıyla İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

        İlçedeki belediye anons sisteminden mesai arkadaşının kan ihtiyacı olduğunu öğrenen 25 yaşındaki Topuz, bağış için İstanbul'a gitti.

        Kan verme işlemi sonrası kan gruplarının uyuşması dolayısıyla donör olabileceğini öğrenen Topuz, arkadaşının sağlığına kavuşması için karaciğerini bağışlamaya kabul etti.

        Yapılan tetkikler ve operasyon sonrası Topuz'un karaciğerinden alınan doku, Demirtaş'a nakledildi.

        Demirtaş, nakilden sonra sağlığına kavuşarak mesaisine döndü.

        -"Samet sadece benim değil çevremdekilerin de hayatına dokundu"

        Demirtaş, AA muhabirine, 22 yıl önce karaciğer yetmezliğinden ağabeyini kaybettiğini, kendisinin de 21 yıl karaciğer rahatsızlığı yaşadığını söyledi.

        Hastalığının ilerlemesi sonrası nakilden başka çare kalmadığını öğrendiğinde Allah'ın karşısına Samet Topuz'u çıkardığını ifade eden Demirtaş, "Samet aslında sadece benim hayatıma değil, benim çevremdeki herkesin hayatına dokunmuş oldu. Ben evliyim, bir evladım var. Onun, ailemin, annemin, babamın aslında hepimizin hayatına dokunmuş oldu. Şu an yaşıyorsam, nefes alabiliyorsam hayata sıkıca sarılabiliyorsam Samet'in sayesinde oldu." dedi.

        Topuz ise karaciğer bağışında bulunduğu mesai arkadaşını her gördüğünde Allah'a şükrettiğini söyledi.

        Karaciğerini hiç düşünmeden verdiğini dile getiren Topuz, "Bugün olsun yine karaciğerimi veririm. Ölümlü bir dünyada yaşıyoruz sonuçta." diye konuştu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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