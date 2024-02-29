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        Trakya'da zincir marketlerde ramazan öncesi "fiyat" ve "etiket" denetimi yapıldı

        Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de ramazan ayı öncesinde zincir marketlerde denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 11:35 Güncelleme: 29.02.2024 - 11:38
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        Trakya'da zincir marketlerde ramazan öncesi "fiyat" ve "etiket" denetimi yapıldı
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        Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de ramazan ayı öncesinde zincir marketlerde denetim gerçekleştirildi.

        Kırklareli Ticaret Müdürlüğü ekipleri, zincir marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı.

        Görevliler, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin etiketlerini inceledi.

        Denetimlerde, ürünlerde fahiş fiyat artışı olup olmadığına, etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyat listeleri kontrol edildi.

        Fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen üretici, tedarikçi veya perakende işletmelere idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.

        Edirne'de, İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri de kent merkezi ve ilçelerdeki zincir marketlerde denetimler gerçekleştirdi.

        Tekirdağ'da da ekipler zincir marketlerde denetim yaptı.

        Trakya'da denetimlerin sıklaştırıldığı ve ramazan ayında da devam edeceği kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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