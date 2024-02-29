Trakya'da zincir marketlerde ramazan öncesi "fiyat" ve "etiket" denetimi yapıldı

Trakya'da denetimlerin sıklaştırıldığı ve ramazan ayında da devam edeceği kaydedildi.

Tekirdağ'da da ekipler zincir marketlerde denetim yaptı.

Edirne'de, İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri de kent merkezi ve ilçelerdeki zincir marketlerde denetimler gerçekleştirdi.

Fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen üretici, tedarikçi veya perakende işletmelere idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.

Denetimlerde, ürünlerde fahiş fiyat artışı olup olmadığına, etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyat listeleri kontrol edildi.

Kırklareli Ticaret Müdürlüğü ekipleri, zincir marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.