Yıldız Dağları'nın eteklerinde oğlak ve kuzu sesleri yankılanıyor

ÖZGÜN TİRAN - Koyun ve keçi yetiştiriciliğinin geçim kaynakları arasında olduğu Kırklareli'nde yetiştiriciler, yeni doğan oğlak ve kuzularla sürülerini büyütüyor.

Mera alanlarının varlığı, fiziki yapısının düzlük olması nedeniyle Kırklareli, koyun ve keçi yetiştiriciliğinde öne çıkıyor.

Kentte son verilere göre 282 bin koyun, 56 bin keçi bulunuyor.

Coğrafi işaretli Kırklareli kıvırcık koyunu, sütteki yağ oranının yüksekliğiyle bilinen Seanen keçi türünün en çok yetiştirildiği Kırklareli'nde "baharın müjdecisi" olarak nitelendirilen oğlak ve kuzuların doğumu hayvan yetiştiricilerini sevindirdi.

Karadeniz kıyılarına paralel uzanan Yıldız Dağları'nın eteklerinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan besiciler, oğlak ve kuzu doğumlarının mutluluğunu yaşıyor.

"Cemrenin düşmeye başlaması sonrası" besiciler keçi ve kuzu doğumlarını beklemeye başlıyor. Doğumlar her yıl şubat ve mart aylarında yoğunlaşıyor.

Sabah meraya götürülen keçi ve koyunlardan bazıları otlakta doğum yapıyor. Otlakta dünyaya gelen oğlak ve kuzular besiciler tarafından ağıla taşınıyor.

- "Her bir yavru bizim için bir yaşam sevinci"

Üsküp beldesinde küçükbaş hayvan besiciliği yapan Can Müjde, AA muhabirine cemrenin düşmesi ile keçilerin doğum yapmaya başladığını söyledi.

Sürüsünün 800 küçükbaş hayvandan oluştuğunu ifade eden Müjde, bu yıl 60 keçinin doğum yaptığını belirtti.

Her doğumda heyecanlandıklarını ifade eden Müjde, "Her bir yavru bizim için bir yaşam sevinci. Bunların gözüne bakarız. Baharla birlikte doğumlarımız oluyor bu bizim için bir sevinç kaynağıdır. Çocuk gibi ilgileniyoruz onlarla gece, gündüz." dedi.

-"Doğumlar bazen merada bazen de ağılda olur"

Doğumların bazen merada bazen de ağılda gerçekleştiğini belirten Müjde, merada doğum olduğunda biraz zorlandıklarını kaydetti.

Hayvan besiciliğinin zor olduğunu vurgulayan Müjde, şöyle devam etti:

"Mesaimiz bugünlerde yoğun geçiyor. Doğumlar var, sürümüzü boşlayamıyoruz. Hayvan besleyen adamın düğünü, cenazesi yok, cenazemiz de olsa en yakınımız bile ölse öğlen defnettik mi ikindi vakti muhakkak bu hayvanlarla ilgilenmek zorundayız.

Hayvanların kapalı kalma şansı yok, merada gezecek. Bunlar varsa biz varız, bunlar yoksa biz de yokuz. İşimizi 1 saatlik boşlamamız 1 sene emeğimizin boşa gitmesi demek. Önceliğimiz bunlar."