Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Lüleburgaz'da yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı

        Lüleburgaz ilçesinde yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 13:38 Güncelleme: 01.03.2024 - 13:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lüleburgaz'da yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Lüleburgaz ilçesinde yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

        AFAD İl Müdürlüğü, Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Bursa Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği Kırklareli temsilciliği, Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi ekipleri işbirliği ile Mesleki Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği yangın alarmı verildi.

        Tatbikatta bina tahliye edilirken, mahsur kalan yaralılar da ekipler tarafından kurtarıldı.

        Bursa Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği Kırklareli Temsilcisi İbrahim Meşekıran, tatbikatın ardından yaptığı açıklamada, tatbikatların gerçekleşmesi olası olaylara karşı hazırlık olduğunu belirtti.

        Her vatandaşın sürekli afetlere karşı hazır durumda olması gerektiğini ifade eden Meşekıran, olası afet durumunda can kayıplarının yapılan tatbikatlar ile en aza indirgenebileceğini kaydetti.

        Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi Lider Yardımcısı Berat Girenay da diğer kurum ekipleri ile işbirliği halinde başarılı bir tatbikat yaptıklarını söyledi.

        Tatbikatlarda eksikleri tespit ederek giderdiklerini anlatan Girenay, "Tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Faaliyetlerimiz tüm okullarda hem bölgemizde hem de ulusal anlamda devam edecek." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Almanya vize başvurularında yeni dönem mi başlıyor?
        Almanya vize başvurularında yeni dönem mi başlıyor?
        BIST 100, dünya endekslerini geride bıraktı
        BIST 100, dünya endekslerini geride bıraktı
        Okan Buruk, derbi 11'ni büyük ölçüde netleştirdi
        Okan Buruk, derbi 11'ni büyük ölçüde netleştirdi
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        Emekliye milli gelir zammı
        Emekliye milli gelir zammı
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Ölü bile olsa dokunmayın! Ciddi lezyon ve yanıklar oluşabilir!
        Ölü bile olsa dokunmayın! Ciddi lezyon ve yanıklar oluşabilir!
        Prof. Dr. Görür'den, 1 hat ve 5 kente deprem uyarısı!
        Prof. Dr. Görür'den, 1 hat ve 5 kente deprem uyarısı!
        Antalya'da selin vurduğu ilçeler afet bölgesi ilan edildi
        Antalya'da selin vurduğu ilçeler afet bölgesi ilan edildi
        Kerem Aktürkoğlu, trafikte tartışma yaşadı
        Kerem Aktürkoğlu, trafikte tartışma yaşadı
        Şakaya ölüm tehdidi
        Şakaya ölüm tehdidi
        Şampiyon, 20 yaşındaydı... Milli karateciyi kaybettik!
        Şampiyon, 20 yaşındaydı... Milli karateciyi kaybettik!
        Yaren Leylek 13. yılda da Adem Amca'nın kayığına kondu
        Yaren Leylek 13. yılda da Adem Amca'nın kayığına kondu
        Eski ABD'li diplomat casus çıktı
        Eski ABD'li diplomat casus çıktı
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması
        10 belli, 11. kim olacak?
        10 belli, 11. kim olacak?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Girişim yatırımlarında 'tohum' dönemi
        Girişim yatırımlarında 'tohum' dönemi
        Seçim sonrası borsa düşecek mi?
        Seçim sonrası borsa düşecek mi?

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Yıldız Dağları'nın eteklerinde oğlak ve kuzu sesleri yankılanıyor
        Yıldız Dağları'nın eteklerinde oğlak ve kuzu sesleri yankılanıyor
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kan vermek için gittiği hastanede mesai arkadaşına karaciğerini bağışladı
        Kan vermek için gittiği hastanede mesai arkadaşına karaciğerini bağışladı
        Kırklareli'nde jandarma vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgil...
        Kırklareli'nde jandarma vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgil...