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        Kırklareli'ndeki uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

        Kırklareli'ndeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 14:35 Güncelleme: 17.03.2024 - 14:35
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        Kırklareli'ndeki uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
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        Kırklareli'ndeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y, R.Ö, E.N.T. ve K.G, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede otomobil ve 2 adreste yaptıkları aramada 82,95 gram metamfetamin ve 1,34 gram bonzai ele geçirmiş, 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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