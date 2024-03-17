Kırklareli'ndeki uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede otomobil ve 2 adreste yaptıkları aramada 82,95 gram metamfetamin ve 1,34 gram bonzai ele geçirmiş, 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y, R.Ö, E.N.T. ve K.G, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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