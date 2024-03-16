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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümüne doğru

        Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 12:43 Güncelleme: 16.03.2024 - 12:43
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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümüne doğru
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        Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Ilık, mesajında, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yüzyıllarca Türk ve dünya tarihinde unutulmayacak ve gelecek her nesle örnek olacağını vurguladı.

        Türk milletinin dünyaya karşı nasıl bir millet olduğunu kazandığı zaferlere gösterdiğini belirten Ilık, mesajında şunları kaydetti:

        "Tarihi şan ve şerefle dolu kahraman Türk ordusunun ve yüce Türk milletinin 'Çanakkale Geçilmez' nidasıyla kazandığı Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109. yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Çanakkale'de destanlaşan bağımsızlık, beraberlik duygusunu hiçbir zaman kaybetmeyen Türk Milleti geçmişte olduğu gibi bugün de karakterinde olan bağımsızlık duygusu ile mücadele etmekte, içte ve dışta yer alan mihraklara fırsat vermemektedir. Şanlı geçmişimizden kuvvet alan bizler, bize emanet edilen vatanımızı canımız pahasına koruyarak gelecek nesillere bırakacağız.

        Vatanı ve bayrağı için şehit olan, bugün bizlerin bağımsız bir ülkede hayat ve vücut bulmamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve fedakar Türk milletini minnet ve saygıyla anıyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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