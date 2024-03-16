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        Kırklareli'nden kısa kısa

        AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Demirköy Belediyesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 10:37 Güncelleme: 16.03.2024 - 10:37
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Demirköy Belediyesini ziyaret etti.

        Sarıçam, ziyarette, Belediye Başkanı Recep Gün'den devam eden ve tamamlanan yatırımlar hakkında bilgi aldı.

        Gün, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, insan odaklı hizmetler üretmeye devam edeceklerini belirtti.

        - Elektrik kesintisi

        Kırklareli'nde bir mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, kent merkezinin Cumhuriyet Mahallesi'ne yarın bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesinti 09.00-13.00 saatlerinde uygulanacak.

        - Edirne gezisi yapılacak

        Vize Belediyesince Edirne gezisi düzenlenecek.

        Belediyeden yapılan açıklamada, ramazan ayı dolayısıyla Edirne gezisi yapılacağı bildirildi.

        Gezide Edirne'nin tarihi cami ve çarşılarının gezileceği aktarılan açıklamada, geziye katılmak isteyen vatandaşların belediyeye müracaat etmeleri gerektiği kaydedildi.

        Açıklamada, gezinin 18 Mart Pazartesi yapılacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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