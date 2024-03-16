Belediyeden yapılan açıklamada, ramazan ayı dolayısıyla Edirne gezisi yapılacağı bildirildi.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, kent merkezinin Cumhuriyet Mahallesi'ne yarın bir süre enerji verilmeyecek.

Sarıçam, ziyarette, Belediye Başkanı Recep Gün'den devam eden ve tamamlanan yatırımlar hakkında bilgi aldı.

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