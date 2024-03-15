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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü dolayısıyla Ticaret İl Müdürü Mustafa Uzan'ı makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 15:30 Güncelleme: 15.03.2024 - 15:30
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü dolayısıyla Ticaret İl Müdürü Mustafa Uzan'ı makamında kabul etti.

        Ekici, çalışmaları hakkında Uzan'dan bilgi aldı.

        Tüketici haklarının korunması için gayret gösteren Ticaret İl Müdürlüğü personeline teşekkür eden Ekici, ramazan ayı dolayısıyla market, lokanta, kafe, fırın gibi yerlere yönelik denetimlerin arttırıldığını söyledi.

        - Arı üreticileri bilgilendirildi

        Pınarhisar Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri arı üreticileri bilgilendirdi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli arıcıları ziyaret edip, arı ölümlerinin önlenmesi ile varroa mücadelesi hakkında üreticilere bilgi verdi.

        Personel ayrıca meydana gelen arı ölümleriyle ilgilide analiz raporu hazırladı.

        - Tavuk kümesinde çıkan yangın söndürüldü

        Kırklareli'nde tavuk kümesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Pınar Mahallesi'nde bir evin bahçesindeki tavuk kümesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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