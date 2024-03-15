Kırklareli Valisi Birol Ekici, 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü dolayısıyla Ticaret İl Müdürü Mustafa Uzan'ı makamında kabul etti.

Ekici, çalışmaları hakkında Uzan'dan bilgi aldı.

Tüketici haklarının korunması için gayret gösteren Ticaret İl Müdürlüğü personeline teşekkür eden Ekici, ramazan ayı dolayısıyla market, lokanta, kafe, fırın gibi yerlere yönelik denetimlerin arttırıldığını söyledi.

- Arı üreticileri bilgilendirildi

Pınarhisar Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri arı üreticileri bilgilendirdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli arıcıları ziyaret edip, arı ölümlerinin önlenmesi ile varroa mücadelesi hakkında üreticilere bilgi verdi.

Personel ayrıca meydana gelen arı ölümleriyle ilgilide analiz raporu hazırladı.

- Tavuk kümesinde çıkan yangın söndürüldü

Kırklareli'nde tavuk kümesinde çıkan yangın söndürüldü.

Pınar Mahallesi'nde bir evin bahçesindeki tavuk kümesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.