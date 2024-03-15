Kırklareli'nde kısa kısa

Ekipler, öğrencilere karşıdan karşıya güvenli geçiş yöntemleri, genel trafik kuralları, trafik işaret levhaları, trafikte görme ve görülme, yaya geçidinin kullanımı, emniyet kemeri kullanımı, araçlarda güvenli yolculuk ve bisiklet kullanımı konularında bilgi verdi.

Ekici, Türkiye'nin sağlık alanında elde ettiği başarılarla dünyaya örnek olduğunu kaydetti.

Sağlık çalışanlarının çok ciddi sorumluluklar taşıdığını ifade eden Ekici, Kovid-19 sürecinde ve Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede fedakarlık ve özveri göstererek gece gündüz hizmet veren sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

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