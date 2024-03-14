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        Trakya'da zincir marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da zincir marketlerde denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 13:46 Güncelleme: 14.03.2024 - 13:51
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        Trakya'da zincir marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı
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        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da zincir marketlerde denetim gerçekleştirildi.

        Kırklareli Ticaret Müdürlüğü ekipleri, marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı.

        Denetimlerde ürünlerin etiket ve kasa fiyatları karşılaştırıldı, fahiş fiyat artışı, ürün fiyatlarının son değişim tarihi ile geçmiş fiyat listeleri kontrol edildi.

        Ekipler denetimde ramazan ayı dolayısıyla üretilen pide ve ekmek ile temel gıda ürünlerinin de etiketlerini inceledi.

        Tekirdağ İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri de kent merkezi ve ilçelerdeki zincir marketlerde denetim gerçekleştirdi.

        Edirne ve ilçelerinde de Ticaret Müdürlüğü ekipleri denetimler gerçekleştirdi.

        Denetimlerin ramazan boyunca süreceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri

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