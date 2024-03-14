Trakya'da zincir marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı

Edirne ve ilçelerinde de Ticaret Müdürlüğü ekipleri denetimler gerçekleştirdi.

Tekirdağ İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri de kent merkezi ve ilçelerdeki zincir marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler denetimde ramazan ayı dolayısıyla üretilen pide ve ekmek ile temel gıda ürünlerinin de etiketlerini inceledi.

Denetimlerde ürünlerin etiket ve kasa fiyatları karşılaştırıldı, fahiş fiyat artışı, ürün fiyatlarının son değişim tarihi ile geçmiş fiyat listeleri kontrol edildi.

Kırklareli Ticaret Müdürlüğü ekipleri, marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı.

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