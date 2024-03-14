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        Kırklareli'nde hayatını kaybeden sağlık çalışanları için mevlit okutuldu

        Kırklareli'nde, hayatını kaybeden sağlık çalışanları için mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 10:39 Güncelleme: 14.03.2024 - 10:41
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        Kırklareli'nde hayatını kaybeden sağlık çalışanları için mevlit okutuldu
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        Kırklareli'nde, hayatını kaybeden sağlık çalışanları için mevlit okutuldu.

        14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Hızırbey Camisi'nde düzenlenen programda İl Müftüsü Yusuf Eviş vaaz verdi.

        Ardından cami müezzini Necmeddin Ötün tarafından Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.

        İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehitleri unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

        Deprem, savaş ve Kovid-19 döneminde birçok sağlık çalışanın hayatını kaybettiğini ifade eden Cerit, sağlık çalışanlarına Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

        Programa Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Aydın Karakuzu ve sağlık çalışanları katıldı.

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