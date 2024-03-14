Kırklareli'nde, hayatını kaybeden sağlık çalışanları için mevlit okutuldu.

Programa Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Aydın Karakuzu ve sağlık çalışanları katıldı.

Deprem, savaş ve Kovid-19 döneminde birçok sağlık çalışanın hayatını kaybettiğini ifade eden Cerit, sağlık çalışanlarına Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehitleri unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

Ardından cami müezzini Necmeddin Ötün tarafından Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.

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