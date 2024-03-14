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        Kırklareli'nde umuma açık yerler denetlendi

        Kırklareli'nde jandarma ekiplerince umuma açık yerler denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 09:57 Güncelleme: 14.03.2024 - 10:04
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        Kırklareli'nde umuma açık yerler denetlendi
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        Kırklareli'nde jandarma ekiplerince umuma açık yerler denetlendi.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 83 işletmede denetim gerçekleştirildi.

        Denetimde 945 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.

        Denetimlerin süreceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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