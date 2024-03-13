Büyükkarıştıran Belediyesince Edirne gezileri düzenlenecek.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çamlıca, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayı dolayısıyla Edirne gezileri düzenleneceğini belirtti.

İlk gezinin 15 Mart Cuma günü gerçekleştirileceğini ifade eden Çamlıca, Edirne'de cami ve tarihi alanların gezilmesinin ardından iftar programı düzenleneceğini kaydetti.

Gezilerin 16, 22 ve 23 Mart tarihlerinde de yapılacağını ifade eden Çamlıca, geziye katılmak isteyen vatandaşların belediyeye müracaat etmesi gerektiğini bildirdi.

- Endonezya mutfak kültürü etkinliği yapıldı

Kırklareli Üniversitesinde Endonezya mutfak kültürü etkinliği yapıldı.

Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri tarafından üniversitede düzenlenen etkinliğe, Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurettin Aka, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Han Ergüven, Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, Dış İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Fatih Çömlekçi ile öğrenciler katıldı.

Etkinlikte, Endonezya'nın tarihi, gelenekleri, sanatı ve dansları hakkında katılımcılara bilgiler verildi, yöresel yemekler ikram edildi.

- Kültür gezileri

Pınarhisar Belediyesince kültür gezileri düzenlenecek.

Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı yazılı açıklamada kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında yıl boyunca geziler düzenleyeceklerini belirtti.

Türkiye'nin çok önemli bir coğrafyada bulunduğunu anımsatan Talay, yaz ve kış turizmi açısından zengin bir ülke olduğunu ifade etti.

Yıl boyunca kadınlara yönelik geziler planladıklarını ifade eden Talay, açıklamasında şunları kaydetti:

"2024 Kültür Turları Programımız başlıyor. Kadınlara yönelik düzenlediğimiz kültür gezileri, bizim için büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Kadınlarımıza, ülkemizin her bir karış toprağını gezdirmek istiyoruz. Bu kapsamda 19 Nisan'da Bolu, 19 Mayıs'ta Samsun, 15 Haziran'da Denizli, 19 Temmuz'da Muğla, 16 Ağustos'ta Ankara, 20 Eylül'de Antalya, 18 Ekim'de Balıkesir gezileri planladık."

- Gebe okulu eğitimleri devam ediyor

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde açılan gebe okulunda anne adaylarına yönelik eğitimler devam ediyor.

Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamada, "Bilinçli anneler, sağlıklı nesiller, mutlu aileler" sloganı ile açılan okulda anne adaylarına eğitimler verildiği belirtildi.

Gebe okulunda anne adaylarına bilinçli ve sağlıklı doğum yapmaları, doğum sonrasında bilgi ve becerilerin kazanılması yönünde eğitimler verildiği ifade edilen açıklamada, anne adaylarının fiziksel ve psikolojik olarak doğuma en iyi şekilde hazırlandığı kaydedildi.