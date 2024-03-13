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        Kırklareli'nde "telefon dolandırıcılığı" operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Kırklareli'nde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 09:56 Güncelleme: 13.03.2024 - 09:56
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        Kırklareli'nde "telefon dolandırıcılığı" operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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        Kırklareli'nde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, kendilerini jandarma olarak tanıtan şüpheliler, Pınarhisar ilçesinin Çayırdere köyünde yaşayan R.E'yi telefonla arayıp "isimlerinin bir soruşturma dosyasında cinayet şüphelisi olarak geçtiğini, bu dosyada isimlerinin geçmemesi için evde bulunan değerli ziynet eşyalarının kendilerine teslim edilmesi gerektiğini" belirtti.

        Bir süre sonra eve gelen şüpheliler bilezik, 5 yarım altın, 2 cumhuriyet altını, 8 çeyrek altını aldı.

        Yapılan ihbarın ardından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

        Ekipler düzenledikleri operasyonda D.S, D.Y, E.S, K.S. ve M.Ş.K'yı Pınarhisar ilçesinde yakaladı.

        Şüphelilerin araçlarında ele geçirilen ziynet eşyaları R.E'ye teslim edildi.

        Gözaltındaki şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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