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        Kırklareli'nde yasak alanlara asılan propaganda amaçlı poster ve bayraklar kaldırıldı

        Kırklareli'nde, seçim kapsamında yasak olan alanlara propaganda amaçlı asılan poster ve bayraklar toplatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 13:47 Güncelleme: 11.03.2024 - 14:08
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        Kırklareli'nde yasak alanlara asılan propaganda amaçlı poster ve bayraklar kaldırıldı
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        Kırklareli'nde, seçim kapsamında yasak olan alanlara propaganda amaçlı asılan poster ve bayraklar toplatıldı.

        Kırklareli İlçe Seçim Kuruluna bazı siyasi partilerce, il merkezinde yasak olan yerlere tanıtım ve reklam içerikli malzemelerin asıldığı itirazında bulunuldu.

        İtiraz üzerine memur ve siyasi parti temsilcilerinden oluşan İlçe Seçim Kurulu, hakim Özlem Orhan başkanlığında toplandı.

        Toplantıda, sabit ilan yeri kapsamında olmayan yasak yerlere asılmış tüm siyasi partilere ait afiş, poster ve bayrakların kaldırılmasına kararı verildi.

        Karar gereği söz konusu reklam malzemeleri parti görevlilerince toplandı. Yüksek yerlere asılı propaganda malzemeleri ise itfaiye aracı yardımı ile toplanarak parti görevlilerine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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