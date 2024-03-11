Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Alpullu Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun temel atma törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 10:20 Güncelleme: 11.03.2024 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Alpullu Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun temel atma törenine katıldı.

        Vali Ekici, törende yaptığı konuşmada, sağlık alanındaki yatırımların devam ettiğini söyledi.

        Yatırımlarda emeği geçenlere teşekkür eden Ekici, hizmetlerin süreceğini kaydetti.

        İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit de temeli atılan bina hakkında teknik bilgi verdi.

        Duanın ardından binanın temeli atıldı.

        - Tarımsal Üretimin Planlanması Toplantısı yapıldı

        Kırklareli'nde Tarımsal Üretimin Planlanması Toplantısı gerçekleştirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca başkanlığında müdürlük binasında düzenlenen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

        Tarımsal üretimin önemine değinen Karaca, üretim faaliyetlerinin arttırılması için çalıştıklarını söyledi.

        Konuşmaların ardından şube müdürleri tarafından sunum yapıldı.

        - Çocuk Koruma Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Pehlivanköy'de Çocuk Koruma Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Pehlivanköy Kaymakamı Fatma Ballı başkanlığında, kaymakamlık toplantı salonundaki toplantıya, Belediye Başkanı Abdurrahman Altuğ, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Serkan Cengiz, İlçe Emniyet Amir Vekili İbrahim Özgür Günay ile kurul üyesi kurum müdürleri katıldı.

        Toplantıda, koruyucu ve destekleyici tedbirler görüşüldü.

        - TEKNOFEST'te 15 proje ön elemeden geçti

        Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e ilçeden başvuran 15 projenin ön elemeden geçtiğini bildirdi.

        Akdemir, yaptığı yazılı açıklamada, TEKNOFEST'te ilk aşamayı başarıyla geçen öğrencileri tebrik etti.

        Kıyıköy Ortaokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Namık Kemal Ortaokulu, Arife Bekir Uğurlu İlkokulu ve Vize Anadolu Lisesi'nden öğrencilerin farklı kategorilerde hazırladıkları projelerinin TEKNOFEST'te yarışacağını ifade eden Akdemir, emeği geçen okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilere başarı diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eşiyle oğlunu öldürmüştü! Vahşeti anlattı!
        Eşiyle oğlunu öldürmüştü! Vahşeti anlattı!
        ABD'den Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin açıklama
        ABD'den Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin açıklama
        İçeride mi, dışarıda mı?
        İçeride mi, dışarıda mı?
        İTO Başkanı'ndan İstanbul Park açıklaması
        İTO Başkanı'ndan İstanbul Park açıklaması
        "Bir maçta 46 faul olur mu!"
        "Bir maçta 46 faul olur mu!"
        2023’te iş değiştirenler dikkat!
        2023’te iş değiştirenler dikkat!
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Önce ödül sonra parti!
        Önce ödül sonra parti!
        Estetisyene topuklu ayakkabı dayağı!
        Estetisyene topuklu ayakkabı dayağı!
        96. Oscar Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı
        96. Oscar Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı
        En acı protesto! Kızının gelinliğini ateşe verdi!
        En acı protesto! Kızının gelinliğini ateşe verdi!
        Otomotiv pazarının yüzde 67'si ithal!
        Otomotiv pazarının yüzde 67'si ithal!
        Arda Güler'den ilk gol!
        Arda Güler'den ilk gol!
        Bursin, Banderas'a fark attı
        Bursin, Banderas'a fark attı
        Fauller damga vurdu! 114 dakikalık maç
        Fauller damga vurdu! 114 dakikalık maç
        Kaybolan üniversite öğrencisi ölü bulundu
        Kaybolan üniversite öğrencisi ölü bulundu
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Hata kurbanı
        Hata kurbanı
        Turistlerle kayak yapan rehber hayatını kaybetti
        Turistlerle kayak yapan rehber hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi
        Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde asayiş
        Kırklareli'nde asayiş
        Emekli polis, oğlu ve boşanma aşamasındaki eşini İstanbul'da öldürüp, Kırkl...
        Emekli polis, oğlu ve boşanma aşamasındaki eşini İstanbul'da öldürüp, Kırkl...
        Kırklareli'nde tarlaya gömülmüş anne ve oğlunun cesedi bulundu
        Kırklareli'nde tarlaya gömülmüş anne ve oğlunun cesedi bulundu