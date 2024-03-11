Kıyıköy Ortaokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Namık Kemal Ortaokulu, Arife Bekir Uğurlu İlkokulu ve Vize Anadolu Lisesi'nden öğrencilerin farklı kategorilerde hazırladıkları projelerinin TEKNOFEST'te yarışacağını ifade eden Akdemir, emeği geçen okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilere başarı diledi.

Akdemir, yaptığı yazılı açıklamada, TEKNOFEST'te ilk aşamayı başarıyla geçen öğrencileri tebrik etti.

Vali Ekici, törende yaptığı konuşmada, sağlık alanındaki yatırımların devam ettiğini söyledi.

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