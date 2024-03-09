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        Kırklareli'nde tarlaya gömülmüş anne ve oğlunun cesedi bulundu

        Kırklareli'nde tarlaya gömülmüş anne ve oğlunun cesedi bulundu, cinayet şüphelisi İstanbul'da gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 18:58 Güncelleme: 09.03.2024 - 18:58
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        Kırklareli'nde tarlaya gömülmüş anne ve oğlunun cesedi bulundu
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        Kırklareli'nde tarlaya gömülmüş anne ve oğlunun cesedi bulundu, cinayet şüphelisi İstanbul'da gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, İstanbul'da eşi Z.B. (43) ile oğlu Ö.B'yi (24) öldürdüğü iddiasıyla C.B'yi teknik takibe alan polis ekipleri, zanlının Kırklareli'ne geldiğini belirledi.

        Polis ve jandarma ekipleri zanlının telefon sinyalinin en son alındığı bölgede çalışma yaptı.

        Anne ve oğlunun cesedi tarlada toprağa gömülü halde bulundu.

        Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Z.B ve Ö.B'nin cenazesi, otopsi işlemi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Şüpheli C.B, polis ekipleri tarafından İstanbul'da gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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