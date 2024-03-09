Kırklareli'nde tarlaya gömülmüş anne ve oğlunun cesedi bulundu

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Z.B ve Ö.B'nin cenazesi, otopsi işlemi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis ve jandarma ekipleri zanlının telefon sinyalinin en son alındığı bölgede çalışma yaptı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da eşi Z.B. (43) ile oğlu Ö.B'yi (24) öldürdüğü iddiasıyla C.B'yi teknik takibe alan polis ekipleri, zanlının Kırklareli'ne geldiğini belirledi.

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