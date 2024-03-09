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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Demirköy'de ilkokul öğrencilerine "su verimliliği seferberliği" ve "gıdanı koru" eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 10:42 Güncelleme: 09.03.2024 - 10:42
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Demirköy'de ilkokul öğrencilerine "su verimliliği seferberliği" ve "gıdanı koru" eğitimi düzenlendi.

        Demirköy Tarım ve Orman Müdürlüğünce Demirköy İlkokulunda gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilere su tasarrufunun ve verimli su kullanımının önemi anlatıldı.

        Gıda israfının önlenmesi için alınması gereken önlenmeler hakkında bilgi verilirken, öğrencilere bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

        - Çocuk kreşi yapılacak

        Demirköy Belediyesinde çocuk kreşi yapılacak.

        Belediye Başkanı Recep Gün, yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin en büyük sorunlarından birinin çocuk kreşi olduğunu belirtti.

        Çalışan anne ve babaların çocuklarını emanet edebilecekleri güvenilir bir yuva oluşturacaklarını ifade eden Gün, en kısa sürede projeyi hazırlayacaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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