Demirköy'de ilkokul öğrencilerine "su verimliliği seferberliği" ve "gıdanı koru" eğitimi düzenlendi.

Demirköy Tarım ve Orman Müdürlüğünce Demirköy İlkokulunda gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilere su tasarrufunun ve verimli su kullanımının önemi anlatıldı.

Gıda israfının önlenmesi için alınması gereken önlenmeler hakkında bilgi verilirken, öğrencilere bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

- Çocuk kreşi yapılacak

Demirköy Belediyesinde çocuk kreşi yapılacak.

Belediye Başkanı Recep Gün, yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin en büyük sorunlarından birinin çocuk kreşi olduğunu belirtti.

Çalışan anne ve babaların çocuklarını emanet edebilecekleri güvenilir bir yuva oluşturacaklarını ifade eden Gün, en kısa sürede projeyi hazırlayacaklarını kaydetti.