Kırklareli'ne yeni atanan din görevlilerine sarık ve cübbe giyme töreni yapıldı.

Sungurbey Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen tören, Lüleburgaz Gündoğu Camisi müezzini Hamza Er'in Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

İl Müftüsü Yusuf Eviş, konuşmasında, Diyanet Akademi Başkanlığına bağlı ihtisas merkezlerinden ilk mezun olarak kente atanan imam ve müezzinlere görevinde başarılar diledi.

Yeni atanan din görevlilerinin din hizmetlerini en iyi şekilde yerine getireceğine inandığını ifade eden Eviş, "Ayrıca yeni atanan personelimiz Akademi Başkanlığının ilk mezunu olarak beklentilerimizin üst seviyede olduğu kişilerdir. Bunun bilincinde olarak beklentileri fazlasıyla karşılayacakları hususunda da şüphem yoktur." diye konuştu.

Daha sonra okunan duaların ardından 14 imam ve 2 müezzine cübbe ve sarıkları teslim edildi.

- Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir köy ve mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, kent merkezinin Atatürk Mahallesi ile Kapaklı köyüne yarın bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Atatürk Mahallesi'nde 09.00-13.30, Kapaklı köyünde ise 10.00-15.00 saatlerinde uygulanacak.

- Yangına müdahale eğitimi

Babaeski'de ortaokul öğrencilerine yangına müdahale eğitimi verildi.

Babaeski Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere yangın türleri, yangın söndürme yöntemlerini anlattı.

Daha sonra okul bahçesinde yakılan ateşin, yangın söndürme tüpüyle söndürülmesi eğitimi verildi.