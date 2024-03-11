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        Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi

        Kırklareli'nde ramazan ayı dolayısıyla fırın, market, pastane ve kasaplarda denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 10:14 Güncelleme: 11.03.2024 - 10:14
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        Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi
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        Kırklareli'nde ramazan ayı dolayısıyla fırın, market, pastane ve kasaplarda denetim gerçekleştirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, denetimlerde işletmelerdeki üretim alanlarını kontrol etti.

        İl Müdürü Gökhan Karaca, ramazan ayı dolayısıyla denetimlerin arttırıldığını söyledi.

        Toplum sağlığının korunması için mücadele ettiklerini ifade eden Karaca, "Gıdaların üretim, işleme, depolama, dağıtım, satış ve toplu tüketim gibi gıda zincirinin tüm aşamalarında etkin kontrol ve denetimi ile halk sağlığının en üst düzeyde korunması için çalışıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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