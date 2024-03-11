Kırklareli Valisi Ekici'den İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü mesajı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekici, mesajında bağımsızlığın sembolü olan İstiklal Marşı'nın, Türkiye Büyük Millet Meclisinde "milli marş" olarak kabul edilişinin 103. yıl dönümünün büyük bir gururla kutladığını belirtti.

İstiklal Marşı'nın Türk milletinin inancının, yenilmez azminin ve vicdanın ortak sesi olduğunu ifade eden Ekici, mesajında şunları kaydetti:

"İstiklal Marşımız, Türk Milleti'nin hürriyet ve bağımsızlığından ödün vermeyeceğinin tescili, milletin kederde ve kıvançta birliğinin tercümanı, tarihten silinmek istenen bir milletin hür yaşama iradesi, cesaret, kahramanlık ve eşsiz mücadele azmi ile istiklal mücadelesini kazandığını anlatan tarihi bir belgedir. Bu eşsiz eser, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu kutsal vatanın semalarında yankılanmaya devam edecektir. Bu duygular içerisinde İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Milli Marş olarak kabul edilişinin 103. yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyorum."