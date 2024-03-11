Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        En uzun orucun tutulduğu kentlerden Kırklareli'nde ilk iftar yapıldı

        Ramazan ayının ilk gününde en uzun orucun tutulduğu kentlerden Kırklareli'nde niyetli vatandaşlar ilk iftarını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 19:38 Güncelleme: 11.03.2024 - 19:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        En uzun orucun tutulduğu kentlerden Kırklareli'nde ilk iftar yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ramazan ayının ilk gününde en uzun orucun tutulduğu kentlerden Kırklareli'nde niyetli vatandaşlar ilk iftarını yaptı.

        Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan hesaplamalara göre Kırklareli'nde yaşayan vatandaşlar 13 saat 23 dakika oruç tuttu.

        Bazı vatandaşlar otogarda düzenlenen iftar programına katıldı.

        Ezan okunması sonrası vatandaşlar oruçlarını açtı.

        Burada iftar yapan vatandaşlardan Sezgin Çelik, AA muhabirine, Kırklarelililer olarak uzun saatler oruç tutmaya alışkın olduklarını söyledi.

        Oruç tutmanın huzur verdiğini dile getiren Çelik, "Bugün Türkiye'de en uzun oruç tutulan illerden biri Kırklareli'nde olmaktan heyecanlıyım. Orucumuzu tuttuk ve vatandaşlarla beraber açıyoruz. Bu sofrada zengin, fakir herkes var." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dehşet gecesi Eylem Tok'un yanında olan çalışanın ifadesi çıktı!
        Dehşet gecesi Eylem Tok'un yanında olan çalışanın ifadesi çıktı!
        Belediye otobüsü şarampole devrildi: 16 yaralı
        Belediye otobüsü şarampole devrildi: 16 yaralı
        Ersoy: Programın formatında siyaset yok
        Ersoy: Programın formatında siyaset yok
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Naci Görür uyardı!
        Naci Görür uyardı!
        "Acil eyleme geçilmezse felaket senaryolarıyla karşılaşılabilir"
        "Acil eyleme geçilmezse felaket senaryolarıyla karşılaşılabilir"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Galatasaray'dan açıklama, Fenerbahçe'den yanıt!
        Galatasaray'dan açıklama, Fenerbahçe'den yanıt!
        Orban: Trump, Ukrayna'ya bir kuruş vermeyecek
        Orban: Trump, Ukrayna'ya bir kuruş vermeyecek
        'Dayı' rüzgarı!
        'Dayı' rüzgarı!
        Cenaze töreninde gergin anlar
        Cenaze töreninde gergin anlar
        İsveç bayrağı NATO karargahında
        İsveç bayrağı NATO karargahında
        İlayda'nın ölümünde kan donduran görüntü dosyada!
        İlayda'nın ölümünde kan donduran görüntü dosyada!
        Atom bombası yüzünden kanser olanların hikayesi
        Atom bombası yüzünden kanser olanların hikayesi
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        'Oscar'lı filmler nereden izlenebilir?
        'Oscar'lı filmler nereden izlenebilir?
        Beşiktaş'ta bir garip transfer: Gökhan İnler
        Beşiktaş'ta bir garip transfer: Gökhan İnler
        Arda Güler manşetlerle!
        Arda Güler manşetlerle!
        İngiliz askerlerini taşırken karaya oturmuştu...
        İngiliz askerlerini taşırken karaya oturmuştu...
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde asayiş
        Kırklareli'nde asayiş
        Kırklareli'nde yasak alanlara asılan propaganda amaçlı poster ve bayraklar...
        Kırklareli'nde yasak alanlara asılan propaganda amaçlı poster ve bayraklar...
        Kırklareli Valisi Ekici'den İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü me...
        Kırklareli Valisi Ekici'den İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü me...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi
        Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa