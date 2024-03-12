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        Kırklareli'nden kısa kısa

        ​​​​​​​Lüleburgaz'da basketbol okulu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 15:45 Güncelleme: 12.03.2024 - 15:45
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        ​​​​​​​Lüleburgaz'da basketbol okulu açıldı.

        Tofaş Spor Kulübü ve G7 Spor Kulübü iş birliğinde açılan Lüleburgaz Spor Salonu'nda gerçekleştirilen basketbol okulunda eğitimler başladı.

        G7 Spor Kulübü Başkanı Göksu Teksöz Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, alanında uzman antrenör ve idarecilerden oluşan kadro ile basketbol okulunda eğitimlerin başladığını söyledi.

        Tofaş Spor Kulübü'nün altyapı eğitim programını etkili bir şekilde uygulayacaklarını ifade eden Erdem, genç yetenekleri ortaya çıkarmak istediklerini belirtti.

        Sporculara modern ve uygun koşullarda eğitim alma imkanı sunduklarını anlatan Erdem, "Oyuncu havuzunu genişleterek gelecek sezon için güçlü takımlar oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu takımlar, Türkiye Basketbol Federasyonu liglerinde mücadele ederek genç yeteneklerin ulusal düzeyde kendilerini kanıtlamalarına fırsat tanıyacak" diye konuştu.

        -Amatör futbol

        Kırklareli 1. Amatör Lig ekiplerinden Çakıllıspor, Süper Amatör Lig'e yükseldi.

        8 Kasım Stadı'nda Play-Off final karşılaşmasında mücadele eden Çakıllıspor, Alpullu Gençlikspor'u 7-0 yendi.

        Süper Amatör Lig'e yükselen Çakıllıspor'a, düzenlenen törenle kupası teslim edildi.

        Törene, Kırklareli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hasan Başdemir, Lüleburgaz İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Tayfun Ercan katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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