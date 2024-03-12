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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize'de ramazan ayı dolayısıyla yardım kampanyası başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 12:01 Güncelleme: 12.03.2024 - 12:22
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Vize'de ramazan ayı dolayısıyla yardım kampanyası başlatıldı.

        Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, "Vize İmece" sloganıyla ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası düzenlediklerini belirtti.

        Herkesi kampanyaya destek vermeye davet eden Özalp, toplanan nakdi ve gıda bağışlarının ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını kaydetti.

        Özalp, kampanya ile ramazan ayında daha yoğun hissedilen birlik, beraberlik ve yardımlaşma duygusunu yaşatmak istediklerini bildirdi.

        - "Hoş Geldin Bebek" Projesi

        Vize Belediyesinin yürüttüğü "Hoş Geldin Bebek" Projesi sürüyor.

        Belediye Başkanı Ercan Özalp, ilçede yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret etmeye devam ediyor.

        Özalp, proje kapsamında içerisinde bebek ürünlerinin yer aldığı hediyeyi ailelere takdim etti.

        Aileleri tebrik eden Özalp, vatandaşların her anlarında yanlarında olmaya çalıştıklarını belirtti.

        - Başkan Talay'dan halk oyunları ekibine ziyaret

        Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Pınarhisar Spor halk oyunları ekibini ziyaret etti.

        Talay, ekibin antrenmanını takip ederek çalışmalar hakkında Pınarhisar Spor Kulübü Başkanı Tayfun Uysal'dan bilgi aldı.

        Halk oyunlarının kültürel bir miras olduğunu ifade eden Talay, bu mirası gelecek nesillere aktararak yaşatan herkese teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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