Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadeleye yönelik denetimlerde 8 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'İ tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin kullandığı 2 araca el konuldu.
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