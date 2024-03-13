Kırklareli Sağlık Tarihi Evi'nde 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında "müzik dinletisi" düzenlendi

Sağlık personelinin her şeyin en iyisini hak ettiğini bildiren Cerit, "Sağlık Tarihi Evi'nde hem sağlığı, hem sanatı buluşturmuş olduk." dedi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, programda yaptığı konuşmada, gece gündüz demeden özellikle Kovid-19 salgını ile Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde görev yapan sağlık personelinin motivasyonlarını yükseltmek amacıyla etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonlarının yükseltilmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte uzman doktor Can Tutuğ ile müzik öğretmeni Uğur Özdilek konser verdi.

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