Kırklareli'nde telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Pınarhisar ilçesinin Çayırdere köyünde yaşayan R.E'yi telefonla arayıp, kendilerini jandarma olarak tanıtan 5 şüpheli, bilezik, 5 yarım altın, 2 cumhuriyet altını, 8 çeyrek altınını almıştı. R.E'nin şikayeti üzerine dün düzenlenen operasyonda, D.S, D.Y, E.S, K.S. ile M.Ş.K. Pınarhisar ilçesinde jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, ziynet eşyaları sahibine teslim edilmişti.

Pınarhisar ilçesine bağlı Çayırdere köyündeki telefon dolandırıcılığıyla ilgili gözaltına alınan D.S, D.Y, E.S, K.S. ile M.Ş.K'nin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

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