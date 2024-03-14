Kırklareli'nde 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

Kırklareli'nde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, İl Sağlık Müdür Vekili Nilgün Sema Çomaklı ile Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feridun Şengör anıta çelenk sundu.

Çomaklı, yaptığı konuşmada, insan sağlığının hiçbir maddi değerle ölçülemeyeceğini söyledi.

Özünde insan sevgisi, özveri ve sabır gibi değerleri barındıran sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik eden Çomaklı, kaliteli bir yaşam için sağlığın önemli olduğunu kaydetti.

Gelişmişliğin en büyük göstergelerinden birinin sağlık olduğunu vurgulayan Çomaklı, "Ülkemiz sağlık alanında elde ettiği başarılarla takdir toplamış ve bir çok ülkeye örnek gösterilmiştir." dedi.

Törende, Şengör de konuşma yaptı.