Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde ilk ve ortaokul öğrencileri, "Dünya Pi Günü" dolayısıyla etkinlik düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 16:28 Güncelleme: 14.03.2024 - 16:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nde ilk ve ortaokul öğrencileri, "Dünya Pi Günü" dolayısıyla etkinlik düzenledi.

        Kırklareli Atatürk İlkokulu ve Ortaokulunca, okulun fuaye alanında gerçekleştirilen etkinlikte, resfebeler, altın oran, doğum tarihinin pi sayısının hangi basamağında yer aldığı etkinliği, çember ve çevresi, pi sembollünden yapılan çeşitli bileklik, şapka gibi 100'e yakın geometrik materyal sergilendi.

        Matematik öğretmenleri Yeliz Tunç ve Selcen Serdaroğlu önderliğinde yapılan etkinliğe öğretmen ve öğrenciler ilgi gösterdi.

        - 14 Mart Tıp Bayramı

        Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, Vize Devlet Hastanesini ziyaret etti.

        Sağlık personeliyle bir araya gelen Özalp, personelin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

        Sağlık personelinin vatandaşların sağlığı için gece gündüz çalıştığını ifade eden Özalp, "Tüm sağlık personelimizin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağrı'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağrı'da
        Aydın Ayaydın: Cumhurbaşkanımız talebimizi geri çevirmedi
        Aydın Ayaydın: Cumhurbaşkanımız talebimizi geri çevirmedi
        Millilerin forması sızdı!
        Millilerin forması sızdı!
        Yeni bir "büyükşehir" mi geliyor?
        Yeni bir "büyükşehir" mi geliyor?
        286 kişiyi kaçırdılar, 600 bin doları aşkın fidye istiyorlar!
        286 kişiyi kaçırdılar, 600 bin doları aşkın fidye istiyorlar!
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        "Avukatlara sordum, söylediler"
        "Avukatlara sordum, söylediler"
        İş yerinde cinayet! 17 yaşındaki eski kız arkadaşını öldürdü
        İş yerinde cinayet! 17 yaşındaki eski kız arkadaşını öldürdü
        O özellik insanların dışında bir tek onlarda varmış!
        O özellik insanların dışında bir tek onlarda varmış!
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Çocuklarının babası olmadığı boşanınca ortaya çıktı
        Çocuklarının babası olmadığı boşanınca ortaya çıktı
        Hayatı film olacak
        Hayatı film olacak
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Bu kez de şarkılarını satıyor
        Bu kez de şarkılarını satıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Yapay Zekâ ABD'nin de Kırmızı Kitabı'na tehdit olarak girdi
        Yapay Zekâ ABD'nin de Kırmızı Kitabı'na tehdit olarak girdi
        Konut satışlarında 'deprem' etkisi
        Konut satışlarında 'deprem' etkisi

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde kargo aracı görünümlü kamyonetle göçmen kaçakçılığı yapan sa...
        Kırklareli'nde kargo aracı görünümlü kamyonetle göçmen kaçakçılığı yapan sa...
        Trakya'da zincir marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı
        Trakya'da zincir marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı
        Kırklareli'nde 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
        Kırklareli'nde 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
        Doktor çift hastalarının sağlığı için ayrı şehirlerde mesai yapıyor
        Doktor çift hastalarının sağlığı için ayrı şehirlerde mesai yapıyor
        Kırklareli'nde hayatını kaybeden sağlık çalışanları için mevlit okutuldu
        Kırklareli'nde hayatını kaybeden sağlık çalışanları için mevlit okutuldu
        Kırklareli'nde telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutu...
        Kırklareli'nde telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutu...