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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pehlivanköy'de ilçe trafik komisyonu toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 10:52 Güncelleme: 15.03.2024 - 10:52
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Pehlivanköy'de ilçe trafik komisyonu toplantısı yapıldı.

        Pehlivanköy Kaymakamı Fatma Ballı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, okul giriş ve çıkışlarındaki trafik tedbirlerinin arttırılması görüşüldü.

        Toplantıda, ayrıca trafik işaret ve levhaları ile hız kesiciler konusunda yapılması gereken konular görüşüldü.

        Toplantıya, Belediye Başkanı Abdurrahman Altuğ, İlçe Emniyet Amir Vekili İbrahim Özgür Günay, Milli Eğitim Müdürü Necmettin Ayçiçek ile kurul üyeleri katıldı.

        - "Gönül sofralarında buluşuyoruz" etkinlikleri yapılacak

        Pınarhisar Belediyesince "Gönül sofralarında buluşuyoruz" iftar programları düzenlenecek.

        Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayı dolayısıyla mahallelerde iftar verileceğini bildirdi.

        İlk iftarın 17 Mart Pazar Esentepe Mahallesi'nde yapılacağını ifade eden Talay, vatandaşlarla iftar sofralarında bir araya geleceklerini kaydetti.

        Ramazan ayının birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu aktaran Talay, herkesi iftar programlarına davet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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