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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, şehit ailesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 12:30 Güncelleme: 17.03.2024 - 12:30
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, şehit ailesini ziyaret etti.

        Özdemir, şehit Ali Albayrak'ın ailesini evinde ziyaret ederek, isteklerini dinledi.

        Şehit ailelerini her fırsatta ziyaret ettiğini belirten Özdemir, şehit ailelerinin Türk milletine bırakılmış en önemli emanetler olduğunu ifade etti.

        - İftar programı yapıldı

        Demirköy ilçesinde iş insanı Osman Şansal, 2 bin 500 kişilik iftar programı düzenledi.

        Şansal'a ait fabrikanın deposunda gerçekleştirilen iftar programına, İlçe Kaymakamı Ertuğrul Bayram, Belediye Başkanı Recep Gün, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Şansal, yaptığı konuşmada, iftar programını geleneksel hale getirdiklerini belirtti.

        Programa katılanlara teşekkür eden Şansal, yapılan ibadetlerin kabul olmasını diledi.

        - Türk Kızılay'dan yardım kampanyası

        Türk Kızılay Kırklareli İl Merkezi Başkanlığınca yardım kampanyası başlatıldı.

        İl Merkezi Başkanı Volkan Göç, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayı dolayısıyla yardım kampanyası düzenlediklerini belirtti.

        Kampanya kapsamında bir alışveriş merkezinde stant açtıklarını ifade eden Göç, stantta ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yardımların kabul edildiğini kaydetti.

        - "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi

        Kırklareli'nde "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi sürüyor.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, proje kapsamında 1-15 Mart tarihlerinde 41 faaliyet düzenlenerek, 1029 kişiye madde kullanımının zararları ve metamfetamin ile mücadele hakkında bilgi verildi.

        Ayrıca narko nokta faaliyetleri kapsamında asayiş kontrol noktalarında 3 bin 160 kişiye broşür dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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