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        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

        Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 16:27 Güncelleme: 18.03.2024 - 16:27
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        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
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        Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Vize ve Demirköy ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlıların adreslerine operasyon düzenledi.

        Şüphelilere ait 15 adreste yapılan aramada, 60 kök Hint keneviri, 20 gram esrar, 15 uyuşturucu hap, 5 gram kenevir tohumu ile 1 gram eroin ele geçirildi.

        Operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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