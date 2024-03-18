Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Şüphelilere ait 15 adreste yapılan aramada, 60 kök Hint keneviri, 20 gram esrar, 15 uyuşturucu hap, 5 gram kenevir tohumu ile 1 gram eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Vize ve Demirköy ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlıların adreslerine operasyon düzenledi.

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