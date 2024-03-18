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        Kırklareli Valisi Ekici'den Yaşlılar Haftası mesajı

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Yaşlılar Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 10:24 Güncelleme: 18.03.2024 - 10:24
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        Kırklareli Valisi Ekici'den Yaşlılar Haftası mesajı
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Yaşlılar Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Ekici, mesajında yaşlıların tecrübeleri ve bilgi birikimleriyle geleceğe ışık tutan, geçmişi yaşatarak milli kültür ve değerleri yarınlara aktaran çınarlar olduğunu belirtti.

        Türk milletinin, tarihin her döneminde yaşlıları baş tacı ederek, onların engin tecrübelerinin kıymetini bildiğini ifade eden Ekici, şunları kaydetti:

        "Bizler, millet olarak saygıdeğer büyüklerimizi asla bir yük olarak görmeyen, bilakis onların varlıklarından mutluluk duyan, onlara hak ettikleri ilgi, saygı ve hürmeti gösteren bir kültür ve geleneğe mensubuz. Tecrübelerinden, birikimlerinden istifade ettiğimiz, kendilerini kıymetli bir bilgi hazinesi olarak kabul ettiğimiz değerli büyüklerimize gösterdiğimiz hürmet hiç şüphesiz, genç nesillere örnek teşkil edecek bir davranış olarak toplumsal birliğimizin ve geleceğimizin de teminatıdır. Büyüklerimize hak ettikleri saygı ve sevgiyi göstermek, toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarını ve kimseye muhtaç olmadan huzurlu bir yaşam sürmelerini sağlamak hepimizin sorumluluğudur. Sosyal devlet anlayışıyla, yaşlılarımızın daha sağlıklı daha mutlu, daha huzurlu olmaları, geleceğe güvenle bakmaları için var gücümüzle çalışıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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