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        Kırklareli'nde "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü" dolayısıyla mevlit okutuldu

        Kırklareli Valiliğince şehitler için mevlit programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 13:56 Güncelleme: 18.03.2024 - 13:56
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        Kırklareli'nde "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü" dolayısıyla mevlit okutuldu
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        Kırklareli Valiliğince şehitler için mevlit programı düzenlendi.

        18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü dolayısıyla Hızırbey Camisi'nde düzenlenen programda, cami müezzini Necmeddin Ötün tarafından Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

        Ardından İl Müftüsü Yusuf Eviş vaaz verdi.

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehitleri unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

        Bu ülkenin, şehit ve gazilerin mücadelesi ile bugünlere geldiğini ifade eden Ekici, Türkiye tarihinin zaferlerle dolu olduğunu kaydetti.

        Ekici, şehitlerin rahmet ve minnetle yad edildiğini dile getirdi.

        Programa, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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