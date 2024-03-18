Törene, 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Aydın Torun, Belediye Başkanı Murat Gerenli, Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Sevinç, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Lüleburgaz Temsilciliği Başkanı Faruk Batı ile vatandaşlar katıldı.

Lüleburgaz'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

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