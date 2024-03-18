Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 16:53 Güncelleme: 18.03.2024 - 16:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Lüleburgaz'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Lüleburgaz Şehitliği'nde gerçekleştirilen tören, çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        İlçe Kaymakamı Salih Yüce, şehitlik defterini imzaladı, ardından protokol üyeleri şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

        Törende, İlçe Müftüsü Sabri Demir Kur'an-ı Kerim okudu, şehitler için dua edildi.

        Törene, 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Aydın Torun, Belediye Başkanı Murat Gerenli, Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Sevinç, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Lüleburgaz Temsilciliği Başkanı Faruk Batı ile vatandaşlar katıldı.

        - Futsal turnuvası

        Kırklareli'nde okullar arası futsal turnuvasında Lüleburgaz Şaban Öğünç Ortaokulu takımı il şampiyonu oldu.

        Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğü Futsal Salonunda gerçekleştirilen turnuvada, Şaban Öğünç Ortaokulu, finalde Vize Atatürk Ortaokulu'nu yendi.

        Şaban Öğünç Ortaokulu kız futsal takımı, 16-18 Nisan'da Çanakkale'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarında Kırklareli'ni temsil edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde flaş gelişme!
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde flaş gelişme!
        Kocaeli'de sanayi tüpü patladı! 2 can kaybı var
        Kocaeli'de sanayi tüpü patladı! 2 can kaybı var
        İsimleri tek tek belirlendi! O görüntülerde T.C. de var!
        İsimleri tek tek belirlendi! O görüntülerde T.C. de var!
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde karar açıklandı!
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde karar açıklandı!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçında neler yaşandı?
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçında neler yaşandı?
        İsrail'e 7 Ekim'den beri 35 bin ton silah gönderildi
        İsrail'e 7 Ekim'den beri 35 bin ton silah gönderildi
        Yerel gazetelerden 'provokasyon' çıkışı!
        Yerel gazetelerden 'provokasyon' çıkışı!
        Biden, Trump'ı hedef aldı
        Biden, Trump'ı hedef aldı
        17 yaşındaki Arda'yı iş arkadaşları öldürmüş!
        17 yaşındaki Arda'yı iş arkadaşları öldürmüş!
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        Aldatmakla suçladığı eşini öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Aldatmakla suçladığı eşini öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Güney Kore'den Kim'in kızı hakkında açıklama
        Güney Kore'den Kim'in kızı hakkında açıklama
        Infantino: Kabul edilemez
        Infantino: Kabul edilemez
        Yapay zekâlı ünlüleri tanıdınız mı?
        Yapay zekâlı ünlüleri tanıdınız mı?
        Arnavutköy - İstanbul Havalimanı hattı yarın açılıyor
        Arnavutköy - İstanbul Havalimanı hattı yarın açılıyor
        "Türkiye'de skandal"
        "Türkiye'de skandal"
        Kentsel dönüşümde 8 soru 8 cevap
        Kentsel dönüşümde 8 soru 8 cevap
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
        Kırklareli'nde "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü" dolayısıyl...
        Kırklareli'nde "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü" dolayısıyl...
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü
        Uzmanlar, iklim değişikliği ve bilinçsiz ilaçlamaya bağlı arı ölümlerine di...
        Uzmanlar, iklim değişikliği ve bilinçsiz ilaçlamaya bağlı arı ölümlerine di...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Trakya'nın kuruyan barajlarındaki doluluk oranı yağışlarla yüzde 70'lere ul...
        Trakya'nın kuruyan barajlarındaki doluluk oranı yağışlarla yüzde 70'lere ul...