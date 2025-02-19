Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.

Açıklamada kamu çalışanı engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağı belirtildi.

Kofçaz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

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