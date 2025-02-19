Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi
Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.
Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.
Kofçaz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi.
Açıklamada kamu çalışanı engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağı belirtildi.
Vize ilçesinde Kızılağaç ve Kışlacık köylerinde taşımalı eğitime bugün ara verilmişti.
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