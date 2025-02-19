Kırklareli'nde kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kırklareli'nde yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hafta başında Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında başlayan kar yağışı kent merkezinde de etkisini gösteriyor.

Polis ve jandarma ekipleri, kar kalınlığının 10 santimetreye yaklaştığı Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda kar lastiği olmayan araçların trafikte ilerlemesine müsaade etmiyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının gün boyu etkili olması bekleniyor.

- OSB'ye giden yol bir süre ulaşıma kapandı

Kızılcıkdere köyü yakınlarında Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) giden yolun yokuş kısmında buzlanma nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

Yolda kalan araçlar nedeniyle ulaşım 45 dakika durdu. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kara yolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmalarının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Bölgede yoğun kar yağışı devam ediyor.